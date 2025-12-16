Бесплатные кинопоказы ко Дню памяти и скорби пройдут в Петербурге

В День памяти и скорби кинотеатр организует марафон из четырёх картин, которые раскрывают трагедию и героизм военных лет. В программе — "Обыкновенный фашизм", "Бессмертный гарнизон", "Летят журавли" и "Завтра была война". Вход свободный.

В понедельник, 22 июня, петербургский "Фильмофонд" проведёт бесплатные кинопоказы, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Об этом сообщили в городском Комитете по культуре. Организаторы отметили, что из огромного количества материала они отобрали то, что показалось им самым поразительным, что даёт возможность вместе со зрителями поразмышлять над историей.

В программу марафона вошли четыре знаковые картины, каждая из которых по-своему раскрывает события Великой Отечественной войны. В 14:15 начнётся показ документальной ленты "Обыкновенный фашизм" режиссёра Михаила Ромма. В 16:40 зрители увидят драму "Бессмертный гарнизон" о защитниках Брестской крепости. В 17:45 на экране появится легендарная картина "Летят журавли" Михаила Калатозова с Татьяной Самойловой в главной роли. Завершит вечер в 19:40 лиричная лента Юрия Кары "Завтра была война" по повести Бориса Васильева.

Вход на все сеансы свободный. Мероприятие приурочено к годовщине начала Великой Отечественной войны и призвано напомнить о подвиге поколения через кинонаследие. Коллекция "Фильмофонда" насчитывает более 6 тысяч художественных и 1200 документальных лент. Кинотеатр располагается на Пискарёвском проспекте, 32.

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Фото: кадр из фильма "Летят журавли"/ "Кинопоиск"