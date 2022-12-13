Бесплатные экскурсии по "Авроре" проведут в честь 110-летия кинотеатра

Зрителям покажут киноаппараты и пленочные проекторы, а также помещения, которые в обычное время скрыты от посторонних глаз.

Одному из старейших кинотеатров Петербурга – "Авроре" – в 2023 году исполняется 110 лет. В учреждении по этой причине с 27 августа начнут проводить бесплатные экскурсии по интерьерам. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора "Авроры" Софья Нестеренко на конференции "ТАСС".

Зрителям покажут киноаппараты и пленочные проекторы, а также помещения, которые в обычное время скрыты от посторонних глаз.

Дату для начала экскурсий выбрали не случайно. 27 августа отмечается День российского кино. Чтобы попасть на встречу гостям нужно будет заранее зарегистрироваться.

Фото: ВКонтакте/ Кинотеатр "Аврора" (Санкт-Петербург)