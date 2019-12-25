Медики Ленобласти могут получить бесплатную землю

Участки будут предоставлять на определённых условиях.

Депутаты 47-ого региона рассмотрели законопроект, согласно которому будут внесены изменения в закон о бесплатном предоставлении земельных участков. Таким образом Ленобласть намерена поддержать медиков.

Так, землю планируют предоставить работникам государственных медицинских учреждений в Ленобласти, стаж работы которых составляет не менее пяти лет. Кроме того, необходимо, чтобы гражданин был зарегистрирован, как нуждающийся в жилых помещениях.

Документ изучила постоянная комиссия по экономике, собственности, инвестициям и промышленности Ленобласти под руководством депутата регионального ЗакСа Александра Русских. Позже он выступил с этим вопросом перед представителями областного комздрава.

Ранее мы сообщили о том, что более 230 штрафов выписали детским летним лагерям Ленобласти в 2023 году.

Фото: Piter.TV