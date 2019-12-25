Бензин в Петербурге 27 сентября продают с ограничениями на АЗС

Очереди до 7 машин появились на заправках Петербурга из-за нехватки бензина.

На отдельных автозаправочных станциях Петербурга 27 сентября сохраняются ограничения на продажу бензина. В частности, перебои отмечаются на некоторых АЗС "Газпромнефти" и "Роснефти". Водителям в отдельных случаях приходится стоять в очередях, которые насчитывают до 5–7 автомобилей.

Продажа бензина АИ-92 и АИ-95 на некоторых заправках также проходит с перебоями. При этом отпуск топлива в одни руки на ряде АЗС ограничен.

Средняя стоимость литра АИ-95 в Петербурге составляет около 59–61 руб. Бензин АИ-92 можно приобрести примерно за 53–55 руб. На отдельных заправках в центральной части города стоимость топлива за неделю увеличилась на 1–2 руб.

В городском правительстве заявляют, что ситуация с поставками находится под контролем. Представители крупных сетей АЗС связывают временные ограничения с ремонтными работами на нефтеперерабатывающих предприятиях.

Ожидается, что поставки топлива в Петербург стабилизируются в течение ближайших 3–5 дней. Водителям рекомендуют не создавать дополнительный ажиотаж и не покупать бензин впрок. Перед поездкой автомобилисты могут проверить наличие нужного вида топлива через приложения соответствующих сетей АЗС.

Ранее мы рассказывали о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко тоже назвал причины дефицита бензина.

Фото: Piter.TV