Бельский назвал верным решение не проводить парад ВМФ в Петербурге в 2026 году

При этом праздник выпускников "Алые паруса" пройдёт 27 июня с традиционно высоким уровнем безопасности.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в прямом эфире радио КП-Петербург 19 июня высказался о решении не проводить в этом году Главный военно-морской парад в городе. Спикер городского парламента назвал это решение верным с учётом текущей ситуации в стране.

Бельский также ответил на вопрос о мерах безопасности на празднике выпускников "Алые паруса", который запланирован на 27 июня. Он подчеркнул, что организаторы традиционно уделяют этому особое внимание, обеспечивая высокий уровень безопасности, а центр города освобождается для выпускников.

Ранее Piter.TV сообщал, что Бельский назвал футбольный матч блокадного Ленинграда примером мужества для поколений.

Фото: Telegram/Александр Бельский