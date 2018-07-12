Белорусская железная дорога перевезла 2 млн пассажиров в Москву и Петербург

Для обслуживания спроса задействованы 22 пары регулярных поездов и дополнительные составы в пиковые периоды.

Белорусская железная дорога (БЖД) опубликовала статистику пассажирских перевозок в Российскую Федерацию за первые семь месяцев 2025 года.

Согласно данным пресс-службы компании, основные маршруты следуют в Москву и Санкт-Петербург, на которые приходится 87% от общего числа пассажиров. Всего за отчетный период перевезено более 2 миллионов человек, что на 14,4% превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

Для обеспечения перевозок в сообщении с Россией задействованы 22 пары регулярных поездов. В периоды повышенного спроса - предвыходные, выходные и праздничные дни - вводятся дополнительные составы. С января по июль 2025 года организовано 156 дополнительных рейсов, из которых 109 сформированы силами БЖД. Эти поезда перевезли свыше 100 тысяч пассажиров.

Ранее сообщалось, что НДС для перевозок по ВСМ Петербург – Москва останется нулевым на 40 лет.

Фото: Piter.tv