Белорусская теннисистка победила уроженку Москвы в финале Australian Open

Белоруска обыграла казахстанскую спортсменку Елену Рыбакину в Мельбурне.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила уроженку Москвы, казахстанскую представительницу Елену Рыбакину в финале первого в сезоне турнире серии Большого Шлема - Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), матч в Мельбурне завершился с результатом 4:6, 6:3, 6:4. Белоруска проходила под пятым номером посева, а Рыбакина - под 22. Оппонентки провели на корте 2 часа 28 минут. Победительнице в текущий момент 22 года. Она впервые выбиралсь в лидеры в серии "Большого шлема" ва одиночном разряде. Ранее в ее активе также были записаны две победы на турнирах Большого шлема в парном разряде (US Open - 2019 и Australian Open - 2021), а также 11 побед на турнирах WTA (Женской теннисной ассоциации) в одиночном разряде.

Российская теннисистка выиграла юниорский Australian Open.

Фото и видео: YouTube / Australian Open TV

