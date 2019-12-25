Для идентификации силовиков и чиновников оппозиция активно работает с правозащитниками.

Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков. Об этом рассказала бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, пишет телеграм канал "Пул первой".

По её словам, белорусская оппозиция готовит "список Тарайковского" — гражданина, которого застрелили силовики во время мирной акции протеста. В него войдут чиновники и силовики, которые работали на митингах и разгоняли их. Список передадут в Россию, Турцию, страны Евросоюза и США и на Украину.

Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии

По её словам, для идентификации силовиков и чиновников оппозиция активно работает с правозащитниками и проектом "Черная книга Беларуси". Тихановская призвала силовиков прекратить насилие и пытки и перейти на сторону народа. Иначе, отметила она, им не избежать суда и справедливого наказания.

Ранее Тихановская озвучила истинную причину протестов в Белоруссии.

Видео: YouTube / Валерий Цепкало