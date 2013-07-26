  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Беглов: за три месяца зафиксировали свыше 100 тыс. атак на государственные информационные ресурсы
Сегодня, 19:27
106
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Беглов: за три месяца зафиксировали свыше 100 тыс. атак на государственные информационные ресурсы

0 0

По словам Беглова, появился огромный вал фейков, дискредитирующих госвласть.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что более 100 тыс. компьютерных атак на государственные информационные ресурсы из США, Канады, Великобритании и стран Евросоюза зафиксировали в городе за последние три месяца. Об этом он рассказал в традиционном радиообращении. 

По словам Беглова, появился огромный вал фейков, дискредитирующих госвласть. Он добавил, что администрация города предпринимает "необходимые оперативные меры". 

Ранее мы писали, что вице-губернатора Петербурга Ирину Потехину побеспокоили телефонные мошенники. Представитель Смольного рассказала о новой схеме аферистов.

Фото: Piter.tv
 

Теги: атаки, власть, фейки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии