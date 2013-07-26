Беглов: за три месяца зафиксировали свыше 100 тыс. атак на государственные информационные ресурсы

По словам Беглова, появился огромный вал фейков, дискредитирующих госвласть.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что более 100 тыс. компьютерных атак на государственные информационные ресурсы из США, Канады, Великобритании и стран Евросоюза зафиксировали в городе за последние три месяца. Об этом он рассказал в традиционном радиообращении.

По словам Беглова, появился огромный вал фейков, дискредитирующих госвласть. Он добавил, что администрация города предпринимает "необходимые оперативные меры".

Ранее мы писали, что вице-губернатора Петербурга Ирину Потехину побеспокоили телефонные мошенники. Представитель Смольного рассказала о новой схеме аферистов.

Фото: Piter.tv

