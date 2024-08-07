Администратор канала Moscow calling получил 6,5 лет по делу о фейках про армию

Также суд на четыре года запретил ему администрировать сайты.

Черемушкинский суд Москвы администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина* к 6,5 годам тюрьмы по делу о фейках про армию РФ. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Задержанного обвинили в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Отмечается, что с сентября по ноябрь 2022 года мужчина размещал в Telegram-канале публикации с подобной информацией. Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима. Во время следствия и судебного разбирательства Куршин* находился под домашним арестом. Также суд на четыре года запретил ему администрировать сайты.

Ранее мы сообщали, что суд в Петербурге вынес приговор организаторам финансовой пирамиды.

Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

* - признан Минюстом РФ иноагентом