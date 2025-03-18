В результате атаки погибли более 200 человек.

Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в своем аккаунте в социальной сети X.

По его словам, атаки на ХАМАС были возобновлены после того, как группировка отвергла предложения Вашингтона о продлении перемирия. Эту информацию подтвердили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Позже стало известно, что в результате погибли более 200 человек. Также сообщается, что ХАМАС отказался от дальнейшего возвращения заложников.

Ранее Нетаньяху пригрозил ХАМАС расплатой за нарушение соглашения по заложникам.

Видео: Telegram / Двач