В Петербурге могут закрыть дамбу из-за угрозы наводнения

Завтра в Северной столицы ожидается штормовой ветер.

Из-за угрозы наводнения в среду, 18 декабря, в Петербурге могут закрыть дамбу. Решение о возможном закрытии затворов Комплекса защитных сооружений с городским управлением МЧС согласовал Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

Дамбу закроют в случае серьезного подъема уровня воды.

Напомним, завтра во второй половине дня порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в конце дня в прибрежных районах возможно усиление до 24 м/с.

В связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков, с 09:00 18 декабря все силы и средства территориальной подсистемы РСЧС будут приведены в режим функционирования "повышенная готовность".

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