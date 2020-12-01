Беглов рассказал о выросшей в 50 раз нагрузке на поликлиники в Петербурге

В таком режиме поликлиники никогда не работали.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что нагрузка на поликлиники в настоящий момент выросла практически в 50 раз. Он отметил, что стационары и врачи работаю с перегрузом.

Градоначальник отметил, что поликлиники в таком режиме, как сейчас, никогда не работали. Одних только болеющих коронавирусом на амбулаторном лечении 50 тыс. человек. Есть также те, у кого диагностирована внебольничная пневмония.

Мы делаем все возможное, чтобы бизнес продолжал работать, но важно, чтобы соблюдали правила. Мы должны учиться жить в этих непростых условиях. Это стихия, это пандемия, это – не просто так. сказал глава города.

Также Беглов отметил, что соблюдение определенных правил давно стало нашей жизнью. Полную речь губернатора вы можете посмотреть здесь.

Видео: Пул78 / Telegram