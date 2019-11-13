Беглов продлил аренду легендарной пышечной на Большой Конюшенной ещё на три года

Губернатор Александр Беглов объявил, что город продлит аренду помещения легендарной ленинградской пышечной на Большой Конюшенной улице, 25. Заведение, открытое в 1958 году, продолжит работу ещё как минимум три года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Сохраняя историческое наследие Петербурга, наши памятники и архитектурные шедевры, мы оберегаем и менее заметные, но значимые для людей объекты. Такие, как знаменитая ленинградская пышечная на Большой Конюшенной, бывшей улице Желябова. Вкус её пышек помнят несколько поколений горожан. Это частичка Ленинграда, нашей живой истории. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Пышечная на Большой Конюшенной включена в перечень объектов недвижимости, представляющих ценность для жителей и рекомендуемых к сохранению. Здание, где она расположена, является объектом культурного наследия федерального значения — "Дом французской реформатской церкви с дворовыми флигелями".

Ранее Комитет имущественных отношений заключил с арендатором договор на три года. В связи с истечением срока город принял решение о заключении нового договора на следующие три года в соответствии с действующим законодательством.

Семь лет назад, в конце марта 2019 года, по поручению Александра Беглова также удалось сохранить старейшую пирожковую Петербурга "Хозяюшка" на Московском проспекте, 192. В этом году ей исполняется 70 лет.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургский депутат предложил создать словарь "петербургизмов..

Фото: Смольный