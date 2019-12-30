Градоначальник Петербурга присудил премии за лучший молодежный проект 30 победителям

С 2016 года городские власти поддерживают проектную деятельность молодежи.

Победители конкурса "Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга" получат премии в 100 тыс. рублей. Об этом 6 января сообщила пресс-служба аппарата губернатора города.

Премию правительства Петербурга присудят 30 активистам. Проекты оценивались по таким критериям как актуальность, эффективность, креативность, профессиональность, масштабность, тиражируемость и публичность.

Общий объем финансирования составил 3 млн рублей. Молодежь получает денежные поощрения за проектную деятельность с 2016 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что самые активные волонтеры Петербурга получат награды.

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