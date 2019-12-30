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Беглов вручит награды волонтерам Петербурга
Сегодня, 15:05
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Gleb.K

Беглов вручит награды волонтерам Петербурга

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Награждение пройдет в конце января.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал указ о награждении десяти петербургских волонтеров "За вклад в развитие добровольческой деятельности в Санкт-Петербурге", сообщила пресс-служба администрации города.

Волонтеров наградят за культурно-просветительское волонтерство, событийное волонетрство, социальное, экологические, инклюзивное, профилактическое, патриотическое. Награды вручат десяти самым активным добровольным деятелям города в конце этого месяца.

Ранее мы сообщали, что в рождественскую ночь по городу будут курсировать маршрутки.

Фото: gov.spb.ru

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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