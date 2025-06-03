Беглов поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником и рассказал о рекордных темпах замены лифтов

Губернатор отметил, что очередь на улучшение жилищных условий сократилась в 2,5 раза с 2020 года.

В День работников бытового обслуживания и ЖКХ губернатор Александр Беглов поздравил специалистов отрасли, обеспечивающих комфорт миллионов горожан. В своем обращении глава города подчеркнул, что жилищно-коммунальное хозяйство является фундаментом всей городской инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Смольного.

В Северной столице насчитывается почти 24 тысячи многоквартирных домов, за порядком в которых следят более 10 тысяч профессионалов. "Модернизация ЖКХ, проведение активной жилищной политики – одно из основных направлений развития Санкт-Петербурга", – отметил Беглов.

Благодаря активной жилищной программе очередь на улучшение условий с 2020 года сократилась в 2,5 раза – только за прошлый год из нее исключили более 15 тысяч семей. Ветераны, люди с тяжелыми заболеваниями и дети-сироты получают квартиры практически сразу после постановки на учет.

Особое внимание уделяется техническому состоянию зданий. В прошлом году строители выполнили почти 2,5 тысячи видов работ: обновили 450 кровель, отремонтировали 216 фасадов и более 1300 инженерных систем. "Мы вышли на рекордные темпы замены лифтов", – подчеркнул губернатор. Фонд капремонта уже приступил к новому плану, который включает реставрацию 310 фасадов и ремонт 450 крыш.

Петербург остается единственным мегаполисом, где значительная часть жилого фонда – объекты культурного наследия. Работы на Невском проспекте и реставрация сложных фасадов-памятников продолжаются.

Кроме того, город завершил реформу уборки территорий. Штат дворников увеличился на две тысячи человек, а закупка современной техники позволила повысить зарплаты специалистам. В этом году почетное звание "Заслуженный работник ЖКХ Санкт‑Петербурга" получили еще 10 человек.

Ранее Piter.TV сообщал, что с начала реформы ЖКХ число работников ручного труда в Петербурге выросло на треть.

