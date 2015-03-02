Беглов поздравил петербуржцев с Всемирным днём поэзии

Губернатор напомнил, что Северная столица всегда была городом поэтов и писателей, от "золотого века" до блокадной музы Ольги Берггольц.

Губернатор Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с Всемирным днём поэзии, который отмечается 21 марта. В своём обращении глава города подчеркнул, что Северная столица всегда была и остаётся городом поэтов и писателей, где раскрылись таланты величайших творцов от "золотого века" до наших дней.

Всемирный день поэзии был учреждён ЮНЕСКО в 1999 году. Искусство стихосложения считается одним из высших достижений мировой культуры. Александр Беглов напомнил, что на берегах Невы раскрылись таланты великих творцов "золотого века" отечественной поэзии — Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Василия Жуковского, Ивана Крылова, Фёдора Тютчева, Николая Некрасова. Новый взлёт "серебряного века" также связан прежде всего с Петербургом: Александр Блок, Анна Ахматова, Николай Гумилёв, Осип Мандельштам, Велимир Хлебников черпали вдохновение в неповторимой атмосфере Северной столицы.

Поэтическая душа Петербурга поразила москвичку Марину Цветаеву, написавшую: "О, как там любят стихи! Я за всю свою жизнь не сказала столько стихов, сколько там за две недели". Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Особые строки в поздравлении посвящены подвигу поэтов блокадного Ленинграда. Голос Ольги Берггольц, читавшей свои стихи на Ленинградском радио, стал символом стойкости жителей осаждённого города.

Сегодня поэтическая история Петербурга продолжается. В Санкт-Петербургском отделении Союза писателей России творят 160 поэтов. Российские поэты — неизменные участники Санкт-Петербургского международного книжного салона.

Петербуржцы с юных лет приучаются смотреть на родной город глазами поэтов, говорить о нём восторженными строками великих произведений. В Доме писателя, в учреждениях дополнительного образования работают поэтические секции и мастерские.

Поэзия остаётся неотъемлемой частью петербургской культуры. Петербуржцы чтут поэтов прошлого, ценят яркие стихотворные образы, создаваемые современными творцами. Желаю всем вдохновения, творческих успехов, радости от встречи с высоким искусством! Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее Piter.TV сообщал, что в музее Анны Ахматовой представят новую книгу об африканских экспедициях Николая Гумилёва.

Фото: Pixabay