Беглов поздравил петербуржцев с Днем Воздушного флота России

Глава Северной столицы поздравил авиаторов и рассказал о планах развития Пулково.

В это воскресенье, 17 августа, в России отмечается День Воздушного флота. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил работников авиационной отрасли, подчеркнув особую роль города в развитии гражданской авиации страны.

В своем обращении глава города отметил, что Петербург исторически стоял у истоков отечественной авиации, а аэропорт Пулково сохраняет второе место в России по объему пассажиропотока. В 2024 году через воздушную гавань Северной столицы прошло 20,9 млн пассажиров, что на 3% больше показателей предыдущего периода. За первое полугодие 2025 года услугами аэропорта воспользовались уже 9,7 млн человек, причем международное направление показало рост более 16%.

Особое внимание губернатор уделил восстановлению прямого сообщения с Сухумом и планам по строительству второй очереди Пулково. Беглов также подчеркнул роль города как ведущего центра подготовки авиационных кадров, где Государственный университет гражданской авиации и Авиационно-транспортный колледж готовят специалистов для работы в России и за рубежом.

Завершая поздравление, губернатор поблагодарил всех работников отрасли — от пилотов до наземных служб — за профессионализм и пожелал новых успехов в развитии воздушного транспорта страны.

