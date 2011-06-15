Беглов поздравил матерей и вдов погибших бойцов СВО с наступающим 8 Марта

В преддверии праздника губернатор встретился в БКЗ Октябрьский с женщинами, потерявшими близких на спецоперации. Чиновник поблагодарил их за силу духа и активную волонтерскую деятельность.

Александр Беглов вместе с вице-спикером Заксобрания Николаем Бондаренко накануне 8 Марта посетили концерт в БКЗ Октябрьский, куда пригласили матерей и вдов погибших участников спецоперации. Глава города выразил благодарность женщинам за то, что даже после тяжелой утраты они продолжают помогать окружающим.

Губернатор отметил, что многие из них сами становятся социальными кураторами, работают с бойцами и вовлечены в добровольческие проекты. Участницы встречи положительно оценили систему поддержки в Петербурге, подчеркнув, что соцкураторы всегда находятся на связи, а филиал фонда Защитники Отечества функционирует по принципу одного окна.

Мать Героя России Александра Жихарева Елена поблагодарила власти за заботу, отметив, что женщины чувствуют себя под защитой, и бойцы знают, что их семьям всегда придут на помощь. В Смольном напомнили, что город хранит память о погибших: имя Жихарева присвоили лицею №369, открыли мемориальные доски Зумуру Адилову и Евгению Вашунину, а безымянный парк за Пискаревкой получил название парк Героев СВО. Завершилась встреча концертом Наши любимые.