Беглов поздравил "Зенит" с победой в Суперкубке России

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил футбольный клуб "Зенит" с завоеванием Суперкубка России. Петербургская команда обыграла московский "Спартак" в серии пенальти.

Губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов поздравил футбольный клуб "Зенит" с победой в матче за Суперкубок России. Он назвал успех команды хорошей новостью для жителей города.

Глава города отметил, что победа стала успешным началом нового футбольного сезона для петербургского клуба.

Матч за Суперкубок России прошел 18 июля в Нижнем Новгороде. Основное время встречи завершилось вничью, после чего победитель определился в серии послематчевых пенальти.

Первым счет открыл полузащитник московского "Спартака" Кристофер Мартинс. Затем нападающий "Зенита" Александр Соболев сравнял результат, реализовав пенальти после игры рукой защитника соперника Александера Джику в штрафной площади.

В серии одиннадцатиметровых ударов сильнее оказались футболисты "Зенита", победив со счетом 4:2.

Для петербургской команды этот матч стал 13 участием в истории Суперкубка России. Завоеванный трофей стал для клуба 10 в истории турнира, что является лучшим результатом среди российских команд.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV