Беглов рассказал, чем запомнилась прошедшая неделя

На этот раз градоначальник вынес лишь четыре пункта работы.

Глава Северной столицы Александр Беглов рассказал о проделанной работе за неделю. Пост об этом он традиционно опубликовал на странице "ВКонтакте".

Губернатор заявил, что Петербургу первому в стране разрешили использовать беспилотники и аэрофотосъемку для проверки состояния кровель. Горожане смогут следить за очисткой фасадов и уборкой крыш с 2020 года на специальном портале.

Была проинспектирована Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина. "Старый" корпус на Миргородской улице будет отреставрирован. Помимо ремонта, средства выделяют и на благоустройство территории учреждения. Строительные работы стартуют в 2021 году.

Также город на Неве готовится отметить 20-ти летнюю годовщину подвига воинов-десантников 6-й роты. Памятные мероприятия традиционно проходят 1 марта. Беглов попросил написать в комментариях к записи предложения по встрече этой даты.

Петербург продолжает подготовку к Чемпионату Европы по футболу. Центр выдачи паспортов болельщиков ЕВРО-2020 заработал в торговом комплексе "Пассаж".

Ранее мы сообщали, что на этой неделе Беглов проводил объезд Московского района.

Фото: ТАСС / Михаил Метцель