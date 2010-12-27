В четверг, 5 декабря, стало известно, что градоначальник Петербурга Александр Беглов проверил модернизированный тепловой пункт в Приморском районе. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
По данным ведомства, модернизация теплового пункта на севере Петербурга составляет 95%. Беглов ознакомился с реконструкцией теплоцентра. Отмечается, что объект сдадут раньше времени.
Напоним, что тепловой центр построили в 1989 году.
Ранее мы сообщали о том, что Беглов проверил "холодные чердаки" Приморского района
Фото:gov.spb.ru
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