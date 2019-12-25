Беглов наградил сотрудников Ленэнерго перед 140-летием компании

Благодарности губернатора получили сотрудники Центра управления сетями и филиалов за многолетний труд и вклад в развитие энергетики города.

В пятницу, 3 июля, в Российском этнографическом музее состоялась торжественная церемония, посвящённая предстоящему 140-летнему юбилею ПАО "Россети Ленэнерго", который будет отмечаться 16 июля. Сотрудников компании поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Благодарности главы города получили работники Центра управления сетями, а также филиалов "Кабельная сеть" и "Северные электрические сети". Награды вручены за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие инженерно-энергетического комплекса Северной столицы. Отмечена благодарностью и вся команда "Россети Ленэнерго".

Губернатор подчеркнул, что предприятие играет системообразующую роль для жизнеобеспечения города, обеспечивая надёжное и бесперебойное электроснабжение мегаполиса и промышленного центра. По его словам, реализация инфраструктурных проектов, работа промышленности и социальной сферы, строительство жилья — всё это напрямую зависит от профессиональной деятельности энергетиков. Беглов отметил, что за каждым подключением и новым объектом стоят компетентность, ответственность и преданность делу сплочённого коллектива.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге почти достроили тоннель к новым станциям метро "Богатырская" и "Каменка".

Фото: пресс-служба Смольного