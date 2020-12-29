Беглов и Макаров поздравили петербургских журналистов и издателей с Днем российской печати

Губернатор поблагодарил представителей медиасообщества за ответственность и гражданскую позицию в сложные для Петербурга времена.

В среду, 13 января, губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил журналистов и издателей с Днем российской печати. Его послание появилось на официальном сайте администрации города.

Градоначальник заявил, что этот праздник очень значим для города.

Журналистские коллективы, работающие в Петербурге, отличает высокий профессионализм, уважение к людям, блестящее владение словом и глубокая сопричастность к судьбе родного города и страны Александр Беглов, губернатор Петербурга

Также журналистов поздравил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Ранее мы сообщали о том, что Губернатор поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. Глава города отметил, что все сферы Петербурга ощущают поддержку прокурорского корпуса.

Фото: городская администрация