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Беглов и Макаров поздравили петербургских журналистов и издателей с Днем российской печати
Сегодня, 11:50
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Беглов и Макаров поздравили петербургских журналистов и издателей с Днем российской печати

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Губернатор поблагодарил представителей медиасообщества за ответственность и гражданскую позицию в сложные для Петербурга времена.

В среду, 13 января, губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил журналистов и издателей с Днем российской печати.  Его послание появилось на официальном сайте администрации города.

Градоначальник заявил, что этот праздник очень значим для города.

Журналистские коллективы, работающие в Петербурге, отличает высокий профессионализм, уважение к людям, блестящее владение словом и глубокая сопричастность к судьбе родного города и страны

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Также журналистов поздравил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Ранее мы сообщали о том, что Губернатор поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. Глава города отметил, что все сферы Петербурга ощущают поддержку прокурорского корпуса.

Фото: городская администрация

Теги: александр беглов, вячеслав макаров, день российской печати
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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