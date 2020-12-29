Беглов и Макаров поздравили петербургских журналистов и издателей с Днем российской печати

В среду, 13 января, губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил журналистов и издателей с Днем российской печати. Его послание появилось на официальном сайте администрации города.
Градоначальник заявил, что этот праздник очень значим для города.
Журналистские коллективы, работающие в Петербурге, отличает высокий профессионализм, уважение к людям, блестящее владение словом и глубокая сопричастность к судьбе родного города и страны
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Также журналистов поздравил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.
Ранее мы сообщали о том, что Губернатор поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. Глава города отметил, что все сферы Петербурга ощущают поддержку прокурорского корпуса.
Фото: городская администрация
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