Беглов: "Ажиотаж может вызвать рост цен на продукты"

Он попросил петербуржцев не сметать продукты с полок.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ещё раз попросил петербуржцев не поддаваться панике во время конференции в ФГБУ "НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева", где расшифровали геном коронавируса.

Глава города сообщил, что накануне побывал в двух магазинах, где не увидел дефицита продуктов.

Единственное, в течение дня скупают, особенно крупы. Где-то есть дефицит гречки, но все остальные продукты есть. Запасы на складах достаточные и скупать массово продукты нежелательно, их потом придётся выкидывать, – отметил Беглов

Однако, губернатор пояснил, что при наступлении самого крайнего случая можно воспользоваться и резервом, а пока что для паники нет никаких оснований.

Хочу обратить внимание на спекулянтов. <…>Этот ажиотаж вызывает еще и рост цен. Я бы просил не поддаваться панике, нет никаких оснований, – подытожил Беглов

УФАС развеяло опасения петербуржцев о дефиците гречи и туалетной бумаги.

Видео: Piter.TV