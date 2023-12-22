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Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об убийстве ребенка в Парголово
Сегодня, 10:14
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Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об убийстве ребенка в Парголово

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В убийстве младенца подозревается молодая мама.

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об убийстве ребенка в Петербурге. В совершении преступления подозревается мать  девятимесячной девочки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемую задержали правоохранители. Молодая девушка дала признательные показания.

Контролировать расследование уголовного дела будет исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олег  Бобков. Ему нужно подготовить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Напомним, что в полицию 20 января от медиков поступило сообщение о трупе малышки в квартире доме по Тихоокеанской улице. Ее смерть наступила в результате механической асфиксии.

Фото: Pxhere

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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