Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об убийстве ребенка в Парголово

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об убийстве ребенка в Петербурге. В совершении преступления подозревается мать девятимесячной девочки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Подозреваемую задержали правоохранители. Молодая девушка дала признательные показания.
Контролировать расследование уголовного дела будет исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олег Бобков. Ему нужно подготовить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.
Напомним, что в полицию 20 января от медиков поступило сообщение о трупе малышки в квартире доме по Тихоокеанской улице. Ее смерть наступила в результате механической асфиксии.
Фото: Pxhere
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