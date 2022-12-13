Бастрыкин возглавил попечительский совет храма Святой Нины в Петербурге

Храм Святой равноапостольной Нины построят на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка.

Председатель СКР Александр Бастрыкин возглавил попечительский совет храма Святой равноапостольной Нины в Петербурге. Храм посветят 80 летней годовщине полного освобождения Ленинграда от фашист¬ской блокады. Эту памятную дату город отметит в 2024 году. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Напомним, что храм Святой равноапостольной Нины построят на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка. Планируется, что закладной камень на месте строительства установят в январе 2024 года.

Ранее стало известно, что в Петербурге одобрили проект реставрации Триумфальной арки Пальмиры. Петербургские мастера помогут восстановить разрушения, которые нанесли памятнику террористы в 2015 году.

Фото: Piter.tv



