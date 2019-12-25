  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бастрыкин поручил разобраться в квартирном споре между сиротой и чиновницей в Петербурге
Сегодня, 8:35
142
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Бастрыкин поручил разобраться в квартирном споре между сиротой и чиновницей в Петербурге

0 0

Конфликт находится на контроле СК после публикации в СМИ.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить детали конфликта между делящими квартиру сиротой и госслужащей в Петербурге. О соответствующей проверке рассказали в пресс-службе ведомства.

В ведомстве обратили внимание на ситуацию после публикации в СМИ. Участники конфликта делили между собой квартиру, которая принадлежала покой женщине с тяжелой инвалидностью. Чиновница настаивает на том, что по завещанию квадрантные метры положены её дочери, однако сирота считает предъявленные оппоненткой документы поддельными. 

В ситуации разберётся ГСУ по Петербургу. Ведомство поверит данные публикации и вынесет процессуальное решение в случае необходимости.

Ранее мы сообщили о том, что после драки в Мурино Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Фото: СК РФ

Теги: александр бастрыкин, квартирный спор, ск рф, чиновники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии