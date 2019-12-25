Бастрыкин поручил разобраться в квартирном споре между сиротой и чиновницей в Петербурге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить детали конфликта между делящими квартиру сиротой и госслужащей в Петербурге. О соответствующей проверке рассказали в пресс-службе ведомства.
В ведомстве обратили внимание на ситуацию после публикации в СМИ. Участники конфликта делили между собой квартиру, которая принадлежала покой женщине с тяжелой инвалидностью. Чиновница настаивает на том, что по завещанию квадрантные метры положены её дочери, однако сирота считает предъявленные оппоненткой документы поддельными.
В ситуации разберётся ГСУ по Петербургу. Ведомство поверит данные публикации и вынесет процессуальное решение в случае необходимости.
Ранее мы сообщили о том, что после драки в Мурино Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Фото: СК РФ
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