Бастрыкин поручил разобраться в квартирном споре между сиротой и чиновницей в Петербурге

Конфликт находится на контроле СК после публикации в СМИ.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить детали конфликта между делящими квартиру сиротой и госслужащей в Петербурге. О соответствующей проверке рассказали в пресс-службе ведомства.

В ведомстве обратили внимание на ситуацию после публикации в СМИ. Участники конфликта делили между собой квартиру, которая принадлежала покой женщине с тяжелой инвалидностью. Чиновница настаивает на том, что по завещанию квадрантные метры положены её дочери, однако сирота считает предъявленные оппоненткой документы поддельными.

В ситуации разберётся ГСУ по Петербургу. Ведомство поверит данные публикации и вынесет процессуальное решение в случае необходимости.

Ранее мы сообщили о том, что после драки в Мурино Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Фото: СК РФ