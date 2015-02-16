Председатель Следственного комитета РФ на полях ПМЮФ заявил, что число тяжких и особо тяжких преступлений среди несовершеннолетних выросло на 21 процент.

На Петербургском международном юридическом форуме председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин озвучил данные о состоянии подростковой преступности в стране. По итогам 2025 года общее число преступлений, совершённых несовершеннолетними, увеличилось на 10 процентов по сравнению с предыдущим периодом. При этом количество тяжких и особо тяжких деяний, в которых фигурировали подростки, достигло 12 687, что на 21 процент больше, чем годом ранее. Почти в половине случаев несовершеннолетние действовали в составе группы.

Всего по уголовным делам, направленным в суд, проходили 10 465 подростков — на 9 процентов больше, чем в 2024 году. Четверть из них (около 2,6 тысячи) находились в возрасте от 14 до 15 лет. В состоянии алкогольного опьянения преступления совершили 1 980 несовершеннолетних.

Бастрыкин также сообщил, что с начала 2026 года в России уже возбуждено восемь уголовных дел о нападениях на образовательные учреждения. В связи с этим он выступил с предложением заменить женщин-директоров школ на мужчин — участников боевых действий на Украине, которые, по его мнению, смогут лучше обеспечить безопасность в учебных заведениях.

Ранее мы сообщили о том, что три автомобиля пострадали при пожаре в Выборгском районе от рук подростков.

Фото: Telegram / Следком