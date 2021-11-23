Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прокомментировал дела о фейках о борьбе с коронавирусом. Информацией об этом руководитель надзорного ведомства рассказал во время выступления на конференции, посвященной правам в обеспечении благополучия человека и общества. Согласно сведениям главы СК РФ, возбуждено по стране 60 уголовных расследований по статьям за распространение ложных данных о борьбе с коронавирусной инфекцией.

Мы сегодня работаем в условиях эпидемиологии. И здесь тоже есть проблемы. Вот мы 60 уголовных дел возбудили по фейковым сообщениям в отношении мер против ковида. Александр Бастрыкин, глава СК РФ

Согласно официальной статистике Следственного комитета, специалисты завершили расследование по 34 делам из заявленных 60.

Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для молодежи.

Фото и видео: YouTube / Юридический факультет МГУ