Бастрыкин предложил заменить "Разговоры о важном" на "Уроки мужества" в школах

Председатель Следственного комитета на ПМЮФ раскритиковал школьную программу "Разговоры о важном", назвав её бессодержательной. Он предложил заменить эти занятия на "Уроки мужества", которые, по его мнению, будут более эффективными для воспитания подростков.

На Петербургском международном молодежном юридическом форуме председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с критикой федерального школьного проекта "Разговоры о важном". Он охарактеризовал эти занятия как бессодержательные и не приносящие практической пользы. По мнению главы ведомства, уроки проводятся исключительно по методическим рекомендациям и совершенно не затрагивают реальные проблемы подростковой преступности.

Бастрыкин также выразил сомнение в достоверности отчётов чиновников, которые представляются на совете по координации профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Он указал, что профильные министерства получают гранты на реализацию программы, однако реальная отдача от неё минимальна.

В качестве более эффективной альтернативы руководитель Следственного комитета предложил внедрить в школах "Уроки мужества". По его словам, такие занятия способны лучше подготовить молодёжь к жизненным вызовам и сформировать у них чувство ответственности.

Ранее мы сообщили о том, что три автомобиля пострадали при пожаре в Выборгском районе от рук подростков.

Фото: Telegram / Следком