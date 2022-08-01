Бастрыкин предложил заменить "Разговоры о важном" на "Уроки мужества" в школах

На Петербургском международном молодежном юридическом форуме председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с критикой федерального школьного проекта "Разговоры о важном". Он охарактеризовал эти занятия как бессодержательные и не приносящие практической пользы. По мнению главы ведомства, уроки проводятся исключительно по методическим рекомендациям и совершенно не затрагивают реальные проблемы подростковой преступности.
Бастрыкин также выразил сомнение в достоверности отчётов чиновников, которые представляются на совете по координации профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Он указал, что профильные министерства получают гранты на реализацию программы, однако реальная отдача от неё минимальна.
В качестве более эффективной альтернативы руководитель Следственного комитета предложил внедрить в школах "Уроки мужества". По его словам, такие занятия способны лучше подготовить молодёжь к жизненным вызовам и сформировать у них чувство ответственности.
Ранее мы сообщили о том, что три автомобиля пострадали при пожаре в Выборгском районе от рук подростков.
Фото: Telegram / Следком
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