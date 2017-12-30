Басков: чтобы в Новый год было во что одеться и перед кем раздеться

Новый год - один из самых любимых праздников в нашей стране. В предверии 2018 года мы взяли интервью у народного артиста Николая Баскова и его подопечной Алины Август.
Желаю, чтобы в Новый год Ваша жизнь была в удовольствие, стол ломился от продовольствия, чтобы было во что одеться и обязательно перед кем-то раздеться.
Николай Басков
Дорогие, мы желаем вам счастливого Нового года, пусть у вас будет много денег, много любви, будьте здоровыми, счастливыми, всего самого хорошего Вам и Вашим семьям.
Алина Август
А Николай на поздравление коллеги с юмором добавляет, мол, "вот они, женщины, им лишь бы денег побольше!".
Видео: канал Piter.TV
Михаил Половинчук, Дарья Молчанова, Надежда Путинцева