Басков: чтобы в Новый год было во что одеться и перед кем раздеться

Череда Новогодних звездных поздравлений продолжается. На этот раз Николай Басков и Алина Август очень креативно поздравляют петербуржцев с Новым 2018 годом.

Новый год - один из самых любимых праздников в нашей стране. В предверии 2018 года мы взяли интервью у народного артиста Николая Баскова и его подопечной Алины Август.

Желаю, чтобы в Новый год Ваша жизнь была в удовольствие, стол ломился от продовольствия, чтобы было во что одеться и обязательно перед кем-то раздеться. Николай Басков

Дорогие, мы желаем вам счастливого Нового года, пусть у вас будет много денег, много любви, будьте здоровыми, счастливыми, всего самого хорошего Вам и Вашим семьям. Алина Август

А Николай на поздравление коллеги с юмором добавляет, мол, "вот они, женщины, им лишь бы денег побольше!".

Видео: канал Piter.TV

Михаил Половинчук, Дарья Молчанова, Надежда Путинцева