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Басков: чтобы в Новый год было во что одеться и перед кем раздеться

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Череда Новогодних звездных поздравлений продолжается. На этот раз Николай Басков и Алина Август очень креативно поздравляют петербуржцев с Новым 2018 годом.

Новый год - один из самых любимых праздников в нашей стране. В предверии 2018 года мы взяли интервью у народного артиста Николая Баскова и его подопечной Алины Август.

Желаю, чтобы в Новый год Ваша жизнь была в удовольствие, стол ломился от продовольствия, чтобы было во что одеться и обязательно перед кем-то раздеться.

Николай Басков

Дорогие, мы желаем вам счастливого Нового года, пусть у вас будет много денег, много любви, будьте здоровыми, счастливыми, всего самого хорошего Вам и Вашим семьям.

Алина Август

А Николай на поздравление коллеги с юмором добавляет, мол, "вот они, женщины, им лишь бы денег побольше!".

Видео: канал Piter.TV
Михаил Половинчук, Дарья Молчанова, Надежда Путинцева

Теги: алина август , басков , николай басков , новый 2018 год , поздравление с новым годом 2018
Категории: Лента новостей Новости СПб Новости России Новости шоу-бизнеса России

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