Ивлеева запустила новое шоу на YouTube

Гостем первого выпуска стал Николай Басков.

Телеведущая Анастасия Ивлеева запустила новое интернет-шоу под названием "Звезды. Бабки. Ставки". Первый выпуск появился на ее официальном YouTube-канале.

По правилам шоу, Ивлеева и ее гость по очереди крутят рулетку, выбирая челлендж. Затем они решают, за сколько денег готовы его повторить. Получившуюся сумму в конце сезона разыгрывают между авторами самых интересных челленджей.

Гостем первого выпуска стал Николай Басков. В рамках шоу ему пришлось сделать несколько совершенно безумных вещей, например, прикрепить себе на язык прищепки. В свою очередь Ивлеева попыталась накрасить губы ногой и набила сама себе татуировку на живот в виде смайлика.

Ранее мы писали, что телеведущие из Петербурга Ивлеева и Михеева устроили баттл.

Фото: youtube.com / Настя Ивлеева

Видео: Instagram / _agentgirl_