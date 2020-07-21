Ивлеева запустила новое шоу на YouTube

Телеведущая Анастасия Ивлеева запустила новое интернет-шоу под названием "Звезды. Бабки. Ставки". Первый выпуск появился на ее официальном YouTube-канале.
По правилам шоу, Ивлеева и ее гость по очереди крутят рулетку, выбирая челлендж. Затем они решают, за сколько денег готовы его повторить. Получившуюся сумму в конце сезона разыгрывают между авторами самых интересных челленджей.
Гостем первого выпуска стал Николай Басков. В рамках шоу ему пришлось сделать несколько совершенно безумных вещей, например, прикрепить себе на язык прищепки. В свою очередь Ивлеева попыталась накрасить губы ногой и набила сама себе татуировку на живот в виде смайлика.
Ранее мы писали, что телеведущие из Петербурга Ивлеева и Михеева устроили баттл.
Фото: youtube.com / Настя Ивлеева
Видео: Instagram / _agentgirl_
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