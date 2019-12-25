Banksy в Lumiere Hall

Выставка продлится до 8 ноября.

В новом мультимедийном шоу петербуржцам и гостям города предлагают ознакомиться с работами популярного художника Banksy. Выставка проходит в пространстве Lumiere Hall.

Организаторы собрали репродукции самых популярных работ уличного творца. Banksy выступает в выбранных граффити, в первую очередь, как социальный критик. Кроме того, зрителям предлагают посмотреть кадры из авторского фильма под названием "Выход через сувенирную лавку", в котором художник рассуждает о продажности искусства.

Фото: vk.com/spb_lumierehall