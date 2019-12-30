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Банки зафиксировали минимальную ставку по ипотеке

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В среднем ставка в 2019 увеличилась по сравнению с показателями прошлого года.

В декабре 2018 года в РФ была зафиксирована ставка по ипотечным жилищным кредитам в 9%. Это стало минимальным показателем за всю историю наблюдения, сообщили в ЦБ. 

В целом средняя ставка по ипотеке в прошлом году составила 9,87%. Это на 0,31%. больше показателей годом ранее.

Эксперты уверены, что снижение ставки по ипотеке примерно на 1% увеличивает выдачу кредитов на 30%. 

Ранее мы писали о том, что эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России. Первое место в списке отдано Калмыкии. По объемам долга в среднем на человека лидируют северный регионы страны, на юге - противоположная ситуация.

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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