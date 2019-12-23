Лидером оказалась Калмыкия.

Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России. Первое место в списке отдано Калмыкии. По объемам долга в среднем на человека лидируют северный регионы страны, на юге - противоположная ситуация. Об этом сообщили "РИА Новости".

Кредитование населения показывает стремительный рост. Это происходит на фоне снижения процентных ставок за последние три года. В 2017 и 2018 году в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты). В 2019 году резко увеличилось количество беззалогового кредитования. Однако из-за умеренных темпов роста зарплаты растет долговая нагрузка на россиян. С ноября 2019 года объем кредитов вырос на 19,4%. Сейчас он составляет до 17,2 трлн рублей.

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