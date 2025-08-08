Банки поднимают ставки по вкладам, несмотря на снижение ключевой ставки

Доходность депозитов достигла 12,9% — банки борются за деньги.

Российские банки начали повышать ставки по рублёвым депозитам, несмотря на снижение ключевой ставки Банка России до 14%. По данным Life.ru, во второй декаде августа средняя доходность вкладов достигла 12,9%, тогда как в конце июля она составляла 12,845%.

Основная причина — усиление конкуренции за средства населения на фоне опережающего роста кредитования. В июле корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,5%, потребительское кредитование — на 1,1%, а объём средств граждан на счетах прибавил лишь 0,3%. Банк России связывает такую динамику с ростом потребительских расходов и повышенным спросом на наличные.

Для банков повышение доходности депозитов стало инструментом быстрого привлечения ликвидности. Максимальные ставки чаще всего предлагаются по краткосрочным акциям — на один-два месяца. Однако рекламный процент может действовать только при выполнении дополнительных условий, а при досрочном закрытии вклада доход пересчитывается по ставке до востребования.

Эксперты рекомендуют при выборе депозита ориентироваться на эффективную доходность за весь срок, а не на пиковую ставку. Также стоит помнить о страховом возмещении Агентства по страхованию вкладов — оно составляет 1,4 млн рублей на одного вкладчика в одном банке.

Массового повышения ставок в сентябре банки не ожидают. Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку в 2026 году на уровне 14,5–14,6% при инфляции 6–7%. Следующее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике запланировано на 11 сентября.

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