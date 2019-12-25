  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Банк России хочет ужесточить выдачу ипотеки закредитованным россиянам
Сегодня, 18:48
88
shuwioll

Банк России хочет ужесточить выдачу ипотеки закредитованным россиянам

0 0

Новые правила могут начать действовать уже с 1 августа.

Во втором полугодии Банк России может ужесточить регулирование ипотеки с первоначальным взносом менее 20%, которая выдается закредитованным россиянам. Об этом говорится в сообщении регулятора. 

В сообщении отмечается, что ужесточить регулирование выдачи ипотеки с низким взносом хотят с 1 августа. По таким кредитам надбавки к коэффициентам риска будут повышены до 50-100 процентных пунктов с текущих значений в 20-80 процентных пунктов.

По информации регулятора, в первом квартале этого года около 24% выданных ипотечных кредитов пришлось на россиян с долговой нагрузкой более 80%. 

Фото: pixabay 

Теги: банк россии, закредитованность населения, ипотека
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии