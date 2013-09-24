Банк России провел день открытых дверей на Фонтанке для гостей всех возрастов

В Петербурге более 900 человек посетили мероприятия Банка России на Фонтанке.

В Санкт-Петербурге на набережной Фонтанки 29 сентября прошел ежегодный День открытых дверей Банка России. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного главного управления Банка России.

Посетителей ждали экскурсии по музею, лекции об экономике и мастер-классы по финансовой грамотности. Для детей подготовили квесты, квизы и интерактивные игры.

Эксперты рассказали гостям о работе ключевой ставки, фондового рынка и методах защиты от мошенников. Наибольший интерес вызвала "Лаборатория финансовых рецептов", где участники учились планировать личный бюджет.

В мероприятиях приняли участие более 2000 человек по Северо-Западному региону, из них около 900 — в Петербурге. Музей Банка России на Фонтанке продолжает принимать посетителей по записи.

Фото: пресс-служба СЗГУ Банка России