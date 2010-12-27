Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Балетмейстер Михаил Мессерер уходит из Михайловского театра
Сегодня, 13:51
0
Shdaria
395

Балетмейстер Михаил Мессерер уходит из Михайловского театра

0
 
 

Михаил Мессерер уходит из театра из-за семьи.

Главный балетмейстер петербургского Михаийловского театра Михаил Мессерер сообщил об уходе. Эту информацию подтвердил сам Мессерер журналистам. По словам артиста, основная причина ухода в том, что трудно жить в двух стрнах сразу.

Мессерер рассказал, что хочет больше времени проводить с семьей, которая живет в Лондоне. В настоящее время сезон заканчивается в связи с этим настало время прощаться.

Ранее мы сообщали о том, что областной театр "На Литейном" открывает юбилейный сезон.

Фото: mikhailovsky.ru

 

Теги: михаил мессерер уходит , михайловского театр , новости спб
Категории: Лента новостей Новости СПб Культура

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5