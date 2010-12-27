Областной театр "На Литейном" открывает юбилейный сезон

Начинается 110-й юбилейный сезон.

В областном театре "На Литейном" начинается 110-й юбилейный сезон. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Сезон открылся одним из лучших и любимых спектаклей - "Поминальная молитва". В главных ролях: народная артистка России Татьяна Ткач и народный артист России Валерий Кухарешин. В постановке обращают внимание на семейные ценности, иногда зрителям приходится страдать, но в тоже время не терять веру в лучшее. Также в новый сезон вошли постановки прошлых сезонов: "Отцы и сыновья", "Антарктида", "С любимыми не расставайтесь", "Барышня-крестьянка" и "Примадонны".

Драматический театр "На Литейном" — учреждение, подведомственное комитету по культуре Ленинградской области. Ежегодно выпускает не менее 3-4 новых постановок.

Недавно мы сообщали, что в квартале Сета Солберга может появиться областной театр.

Фото: Петербургские истории/ ВК