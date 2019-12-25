Суд не признал заблуждение основанием для отмены сделки с квартирой в Пушкине

Суд в Петербурге отказал балетмейстеру Мариинки в возврате квартиры в Пушкине.

Пушкинский районный суд Петербурга отказал балетмейстеру Мариинского театра Габриэле Комлевой в иске об отмене сделки купли-продажи квартиры в историческом центре Царского Села. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

Комлева обратилась в суд 10 декабря 2025 года. Она просила признать сделку недействительной и прекратить ее юридические последствия, утверждая, что продала квартиру под влиянием существенного заблуждения.

Кроме того, балетмейстер требовала взыскать с покупательницы 84,2 тыс. руб. расходов на оплату государственной пошлины.

Суд счел доводы истицы недостаточными и отказал в удовлетворении иска.

Ранее сообщалось, что Комлева пыталась вернуть квартиру в Пушкине по так называемой схеме Долиной. По информации 78.ru, перед сделкой пенсионерка получила справку из психоневрологического диспансера, изучила договор, оформила продажу через нотариуса и подарила покупательнице сувениры с пожеланиями благополучной жизни в новом доме.

Тимур Иванов просит кассацию вернуть дело о растрате в апелляцию и оправдать его.

Фото: Piter.tv