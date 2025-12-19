Балет на льду не состоится 5 и 6 января на Елагином острове

Мороз сорвал шоу.

В Санкт-Петербурге на Елагином острове отменены выступления государственного балета на льду, запланированные на 5 и 6 января. Об этом сообщили в телеграм-канале Центрального парка культуры и отдыха имени С. М. Кирова.

Отмена касается показов, которые должны были пройти 5 и 6 января в 15:30 и 17:30. Причиной решения стала низкая температура воздуха. В сообщении администрации парка говорится: "Друзья! Выступления государственного балета на льду Санкт-Петербурга 5 и 6 января в 15:30 и 17:30 отменяются из-за низкой температуры".

В ЦПКиО уточнили, что информация о проведении других запланированных выступлений на Елагином острове будет сообщена дополнительно.

Фото: сайт Мариинского театра