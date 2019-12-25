В Михайловском театре покажут балет "Золушка". Современная версия классического спектакля, увидевшего свет в 1945 году, восстановлена в стилистике, близкой зрителю цифровой эпохи.
Визуальные компьютерные эффекты мирно сосуществуют с традиционными костюмами и реквизитом. Ростислав Захаров, 110-летию со дня рождения которого посвящена премьера, называл свою постановку "песней о весне человеческой жизни, о юности, о счастье, о мечте"
Балет в 3-х актах
Музыка Сергея Сергеевича Прокофьева
Для зрителей старше 6 лет
Фото:Михайловский театр
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