Балет "Солярис"

Возрастное ограничение: 16+.

Балетный спектакль "Солярис" - продолжение размышлений, которые заложены в знаменитом романе Станислава Лема. Действие спектакля разворачивается на станции "Земля" в космическом пространстве. Все шесть персонажей спектакля равны, они – части одной личности. Каждая устремлена к поиску чего-то важного, но очень далекого. Но, следуя за героями, зритель понимает, что на самом деле, главное действующее лицо спектакля – он сам.

Когда: 25 февраля в 19:00.

Адрес: "Приют комедианта", улица Садовая, 27/9

Фото: pkteatr.ru