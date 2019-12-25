Балет "Лебединое озеро"

Этот балет – одно из самых совершенных творений балетного искусства. Тема борьбы света и тьмы нашла воплощение в истории о прекрасной девушке, превращенной злым волшебником в лебедя.
Легенда тронула Петра Ильича Чайковского, а его музыка помогла постановщикам создать запоминающиеся образы героев. Коллектив исполнителей является многократным лауреатом Высшей театральной премии Петербурга "Золотой софит", Российской национальной театральной премии "Золотая маска" и европейской балетной премии Тальони.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все