Балет "Лебединое озеро"

Балет покажут 1 ноября в Александринском театре. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 6 лет.

Этот балет – одно из самых совершенных творений балетного искусства. Тема борьбы света и тьмы нашла воплощение в истории о прекрасной девушке, превращенной злым волшебником в лебедя.

Легенда тронула Петра Ильича Чайковского, а его музыка помогла постановщикам создать запоминающиеся образы героев. Коллектив исполнителей является многократным лауреатом Высшей театральной премии Петербурга "Золотой софит", Российской национальной театральной премии "Золотая маска" и европейской балетной премии Тальони.

Фото: pxhere