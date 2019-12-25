Балет "Лебединое озеро" в Мариинском театре.

Балет "Лебединое озеро" один из самых известных классических балетов во всем мире. Это настоящий бриллиант в репертуаре Чайковского, а постановка Петипа-Иванова была признана вершиной русского балетного искусства.

История любви принца Зигфрида и прекрасной принцессы Одетты, превращённой в лебедя проклятием злого колдуна — рыцаря Ротбарта никого не оставит равнодушным.

В либретто "Лебединого озера" просматриваются мотивы близкие русской литературе. Популярные образы той эпохи: стремление к красоте и идеалу и невозможность его обрести, надежда на счастье - предательство и искупление вины ценой своей жизни.

Создатели балета "Лебединое озеро" уделили большое внимание образам лебедей: особая пластика и стилизация хореографии разрушают театральную условность. Царственные птицы появляются перед зрителями словно живые.

Спектакль идет с двумя антрактами.

Фото:Мариинский театр