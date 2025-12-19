Балет "Бал сказок"

Балет-феерию представят 6 и 7 февраля в БКЗ "Октябрьский". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 6 лет.

В шоу соединились танцы, волшебство, прекрасная музыка и фантастические декорации. Ожидаются приключения в мире Волшебницы-Феи и юной балерины Маши.

Гости увидят самые яркие и запоминающиеся сцены из следующих балетов: "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Корсар", "Шехеразада" и других. В спектакле примут участие Фарух Рузиматов, Иван Васильев, Илзе Лиепа, Игорь Колб, Екатерина Осмолкина, Ирина Перрен, Марат Шемиунов и прима-балерины и премьеры Большого, Мариинского, Михайловского театров и Большого театра Беларуси.

Фото: pxhere