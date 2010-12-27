Прима-балерина Мариинки Ульяна Лопаткина будет учиться на дизайнера в СПбГУ

Объявившая о завершении танцевальной карьеры звезда мирового балета Ульяна Лопаткина поступила в Санкт-Петербургский университет. Девушка будет учиться на программе "Дизайн среды".

Прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина поступила в Санкт-Петербургский государственный университет. Звезда мирового классического танца успешно прошла творческое испытания и будет зачислена на обучение по программе "Дизайн среды".

В этом году Ульяна Лопаткина объявила о завершении танцевальной карьеры. Прима собралась попрощаться со сценой, но не с мировым балетом. Она планирует работать в этой сфере. Так как Лопаткина увлекается рисованием и преображением окружающей среды, она решила углубить свои навыки в области дизайна.

"Танцевать можно всю жизнь, а учиться надо в Университете" — так сказали моей подруге при выборе между творческим вузом и СПбГУ. А если серьезно, то Санкт-Петербургский государственный университет — это статусное учебное заведение с богатой историей и добрым именем. И здесь есть программа, которая меня по-настоящему интересует", - передает пресс-служба вуза слова Лопаткиной.

В СПбГУ Балерина будет учиться на специалиста широкого профиля – дизайнера городской среды, архитектуры, ландшафта и интерьера.

Фото: Instagram / ulyana_lopatkina